Изненадващо откритие: Микропластмаса е открита в човешки сърца

Д евет вида пластмаса са открити в пет вида сърдечна тъкан при 15 пациенти, съобщи DailyMail. Пациентите са били подложени на сърдечна операция, когато лекарите установили наличието на микропластмаса.

За първи път в човешкото сърце са открити микропластмаси, които се използват за опаковане на храни и бои. Частиците, които са с дължина под пет милиметра, се отделят от пластмасите за еднократна употреба като бутилки и опаковки за храна.

Когато използваме пластмасов съд за еднократна употреба, повече от веднъж, рискуваме микропластмаса да попадне в напитките и храните, който консумираме.

Екип от пекинската болница "Анжен" в Китай събра проби от сърдечна тъкан от 15 пациенти, подложени на сърдечна операция.

От болницата посочват, че на пациентите са им взети и кръвни проби, преди и след операцията.

Микропластмаси саа открити във всички кръвни проби и в сърдечната тъкан, посочват лекарите.

В три различни части на сърцето са открити микроскопични частици полиметилметакрилат (пластмаса, която обикновено се използва като алтернатива на стъклото). Открито е и наличие на полиетилен, използван за направата на дрехи, поливинилхлорид (PVC), който е широко разпространен при производство на прозорци и дренажни тръби.

