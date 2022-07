Дишаме пластмаса: Невдимите микрочастици са навсякъде около нас

М икропластмасата е навсякъде - от океанското дъно до планинските върхове, а вече си проправя път и в човешкото тяло - в белите дробове или плацентата, предаде АФП.

Това предизвиква безпокойство, дори и въздействието й да е несигурно.

Трудно е да бъдат пренебрегнати плаващите бутилки или костенурка, задушена в найлонова торбичка, както и струпаните стотици милиони отпадъци насред океана.

Разграждането им до все по-малки и малки частици, които замърсяват масово водата и въздуха, обаче беше доказано сравнително неотдавна.

"Преди десет години не можехме да си представим, че може да има толкова много малки микропластмаси, невидими с просто око, както и че те са навсякъде около нас", казва Жан-Франсоа Гийон, изследовател в Лабораторията по микробиология на океана в Банюлс-сюр-мер във Франция. "И все още не можехме да си представим, че ще ги открием в човешкото тяло".

За първи път: Микропластмаса е открита в човешката кръв

Това вече е направено, като все повече научни изследвания показват наличието на микропластмаси в някои човешки органи като белите дробове. Не е толкова изненадващо, че вдишваме тези частици във въздуха, особено микрофибрите от синтетичните дрехи.

Но "бяхме изненадани, че открихме микропластмаса толкова дълбоко в белите дробове", каза пред АФП Лора Садофски от Медицинското училище в Хъл Йорк, Великобритания. Нейният екип е установил наличието на полипропилен и полиетилен терефталат (PET) в тези тъкани.

През март друго изследване за първи път съобщи за следи от PET в кръвта. Като се има предвид малката извадка от доброволци, някои учени призовават за предпазливост при правенето на заключения, но наличието на PET повдига въпроси за способността на кръвоносната система да разпредели тези частици във всички органи.

Въпреки че на този етап не е известно какъв е пътят им в организма, микропластмаси са открити и в други органи: "Бели дробове, далак, бъбреци и дори плацента", казва Жан-Франсоа Гийон.

През 2021 г. изследователи ги откриха в плацентата и фетусната тъкан и изразиха "голяма загриженост" за потенциалните последици от това чуждо присъствие върху развитието на плода.

