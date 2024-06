Очакваме "парад на планетите" тази нощ - какво трябва да знаем

В енера, Юпитер, Меркурий и Уран са подредени днес в права линия една до друга, образувайки малък "парад на планетите", съобщава ЮПИ.

Явлението не е видимо от Земята поради близостта на Слънцето, обясниха астрономи. Ако в същия небесен сектор имаше подредени пет планети, а не четири, това щеше да е голям парад на планети, който се наблюдава много по-рядко, уточниха учените.

Малкият "парад на планетите" предшества месец на интересни астрономически явления.

Mercury, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune and Uranus will align tonight in a rare phenomenon known as the 'parade of planets'!



The planets will stay aligned for the next few weeks, lining up diagonally across the sky. #9Today pic.twitter.com/jfFEPt4GVn