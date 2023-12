Изчезналият полет MH370: Мистерията е напът да бъде разгадана

М режата на рибарски кораб може да е уловила част от самолета MH370 на Малайзийските авиолинии, тъй като е даден нов живот на търсенето на мистериозния изчезнал самолет.

Злополучният полет изчезна по пътя от Куала Лумпур до Пекин на 8 март 2014 г. Той превозваше 227 пътници и 12 членове на екипажа на борда и последвалото издирване на самолета оттогава се превърна в най-скъпото в историята на авиацията. Почти десетилетие по-късно не е открита следа от машината.

През 2015 г. и 2016 г. по бреговете на острови в западната част на Индийския океан бяха изхвърлени отломки, идентифицирани като принадлежащи на MH370, което сложи край на някои от най-невероятните слухове, но докато не бъдат открити останките на самолета и не бъдат възстановени записващите устройства, истинската причина за изчезването му ще продължи да подхранва спекулациите и теориите на конспирациите.

Но сега членът на екипажа на рибарския кораб Кит Олвър смята, че може да знае къде се намира мястото, където се намира самолетът, на около 80 км от югоизточния бряг на Южна Австралия в Южния океан. Той казва, че е направил решаваща находка шест месеца след изчезването на самолета и е усетил, че неговата мрежа е хванала нещо голямо в дълбините на океана.

77-годишният Олвър казва, че знае, че е било крило на реактивен самолет, защото е имал лиценз за пилот и обяснява защо е уверен, че то е било по-голямо от което и да било на типичен частен самолет. Твърдението му беше подкрепено от друг член на екипажа на траулера Vivienne Jane, Джордж Къри.

Г-н Олвер каза: „Беше проклето страхотно крило на голям реактивен самолет – търсех изход от това. Никога не бях виждал такова нещо, но ето го – това беше крило на самолет."

Негов бивш колега потвърди:

„Веднага щом го видях, разбрах какво е“, каза той.

„Очевидно беше крило или голяма част от него от търговски самолет.“

Рибарите се опитаха да кажат на властите за находката още през 2014 г., но им беше казано, че вероятно това е транспортен контейнер, който е паднал от друг кораб, казва откривателят на находката.

Междувременно учените във Флорида вярват, че данните за температурата, съхранявани от ракообразните, открити върху части от отломките на самолета, може да дадат отговора. Смята се, че това може да помогне да се проследят движенията на морските създания до момента, когато за първи път са се прикрепили към предполагаемия MH370.

Грегъри Хърбърт, доцент по еволюционна биология в Университета на Южна Флорида в град Тампа каза:

„Веднага щом видях това, веднага започнах да изпращам имейли до следователите, защото знаех, че геохимията на черупките им може да предостави улики за катастрофата“, съобщава MailOnline.

Тъй като ракообразните растат ежедневно, това означава, че химията на всеки слой може да се определи от температурата на водата в момента.