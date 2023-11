"Спирала от загуба на поминък": Южното полукълбо бавно изсъхва

Д обре известен факт е, че водата е ключът към живота на Земята. По-малко известно е обаче, че само около 1 % от цялата вода на планетата е прясна, достъпна за хората, растенията и сухоземните животни, съобщава Science Alert.

Останалата част се намира в океаните или е складирана в полярните ледове и скали. В променящия се свят на климата глобалното разпределение на този 1% придобива съвсем ново значение.

Ново проучване на лектора Кевин Колинс от "The Open University", показва, че през последните две десетилетия (2001-2020 г.) южното полукълбо изсъхва повече, отколкото северното полукълбо. Авторите предполагат, че основната причина за това е метеорологичното явление, е известно като "Ел Ниньо", което се случва на всеки няколко години, когато океанската вода в източната част на Тихия океан е по-топла от обикновено.

Изводите се основават на данни от спътници и измервания на речните и поточните извори, които са позволили на авторите да моделират и изчислят промените в наличието на вода. Наличността на вода е нетната разлика между количеството вода, доставяно на ландшафта под формата на валежи на сушата, и водата, която се изхвърля в атмосферата чрез общото изпарение или от растенията чрез техните листа.

Въпреки че Южното полукълбо има само една четвърт от световната площ (без Антарктида), то оказва значително по-голямо влияние върху глобалната наличност на вода, отколкото Северното полукълбо.

Новият анализ разкрива силно намаляване на наличието на вода в Южна Америка, по-голямата част от Африка и централна и северозападна Австралия. Въпреки това някои региони, като южната част на Южна Америка, разполагат с повече вода.

