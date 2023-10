Заради историческата суша: 10% от делфините в езеро в Бразилия са загинали

О коло десет процента от делфините в езеро в бразилска Амазония са загинали за една седмица в края на септември заради горещата вълна и историческата суша, обхванали региона, предаде АФП.





Общо 153 делфина са открити мъртви през последната седмица на септември в езерото Тефе, където температурата на водата достигна 39,1 градуса по Целзий, което е със седем градуса повече от нормалното, обявиха от Института за устойчиво развитие "Мамирауа" и бразилския клон на Световния фонд за дивата природа (WWF).

Това езеро се намира в щата Амазонас, където река Тефе се влива в Амазонка, в сърцето на най-голямата тропическа гора на планетата.

Изследователите са регистрирали смъртта на 130 розови делфина и на 23 от амазонски речен вид. Стотици риби също са загинали в езерото.

"Това, което се случва в езерото Тефе, е страшно. Последствията от загубата на тези животни са огромни, те засягат цялата местна екосистема", оплаква се Мариана Пакоалини Фриас от WWF, цитирана в комюнике.

"Тези делфини се възприемат като стражи, свидетели на здравето на околната среда около тях. Това, което се случва с тях, се отразява на останалите същества, живеещи в региона, включително и на хората", настоява тя.

Екстремната суша в Амазония доведе и до спадане на критичните речни нива, което създава огромни проблеми за корабоплаването, което е от решаващо значение за снабдяването на отдалечените населени места.



Според местните власти нивото на Рио Негро, един от основните притоци на река Амазонка, е спаднало до 13,49 м. в пристанището на Манаус, което е най-ниската стойност от началото на измерванията през 1902 г.

Град Манаус, главният метрополис в бразилска Амазония, през последните дни е потънал в облаци дим от горски пожари.

An estimated 10 percent of the dolphins in a picturesque lake in the Brazilian Amazon were killed in a week as a record drought and searing temperatures devastate the region, researchers said. https://t.co/Jg7zKcgisV