Италиански моряци са знаели за Америка 150 години преди Христофор Колумб

И талиански моряци са знаели за съществуването на Америка 150 години преди Христофор Колумб да я открие официално, твърдят изследователи, цитирани от The Times.

Позоваването на генуански моряци, които знаят за земя на запад от Гренландия, "където живеят гиганти", е открито в писанията на милански монах от 14-и век.

Италианските учени попаднаха на пасажа, докато изучаваха Cronica Universalis - написана от летописеца Galvaneus Flamma около 1340 г.

Позовавайки се на "Markland" доминиканският монах пише: "В тази земя има сгради с толкова големи каменни плочи, които никой не може да построи с тях, освен огромни гиганти. Има и зелени дървета, животни и голямо количество птици. Никой моряк обаче никога не е могъл да знае със сигурност нищо за тази земя или за нейните характеристики".

Текстът предоставя доказателства, че докладите за американския континент са се разпространявали в средиземноморския регион преди откриването на Колумб, казват изследователи.

Паоло Киеза, който ръководи изследването в Миланския университет, каза пред The ​​Times: "Тази изумителна находка е първият известен доклад, разпространен в Средиземноморието на американския континент и ако Колумб е знаел какво знаят тези моряци, това би могло да го убеди да направи своето пътешествие.

