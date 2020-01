Твърденията на Колумб за канибали на Карибите са верни

У чените откриха първите доказателства, че северните острови на Карибите в миналото са обитавани от канибали.

Христофор Колумб е първият изследовател, който пише за канибали, но до скоро тези твърденията са отричани.

"Прекарах няколко години,за да докажа, че Колумб греши. Всъщност той е бил прав. Сега ще трябва да преразгледаме всичките си проучвания за тези народи, включително тези за канибализма “, казва Уилям Кийгън, уредник на Природоисторическия музей във Флорида.

Христофор Колумб достига бреговете на Карибите през 1492 г. като част от испанската експедиция за намиране на най-краткия морски път до Индия.

Columbus’ descriptions of Caribbean cannibals have long been dismissed as myths. But a new study of skulls gives credence to his claims - and upends what we thought we knew about the region.

