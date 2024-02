Историческо: Той е първият художник с "изложба" на Луната (СНИМКИ)

С кацането на космическия кораб "Одисей" на Луната в четвъртък най-скъпоплатеният жив художник в света получи нов суперлатив от космическата епоха: неговото творение вече е първото "разрешено" произведение на изкуството на Луната.

Американският художник Джеф Кунс замени галерийното пространство с прозрачна кутия в космоса и създаде нова серия скулптури, които се скачиха с "Одисей" (известен още като "Оди" или IM-1), който започна пътуването си на 15 февруари.

Прикрепено към ракетата SpaceX Falcon 9 и наблюдавано от базираната в Хюстън компания Intuitive Machines, историческото пристигане на "Оди" отбелязва първото кацане на САЩ на лунната повърхност от повече от 50 години. То следва неуспешния опит на космическия апарат "Перегрин" миналия месец, който изгоря в атмосферата, след като изтичане на гориво му попречи да завърши мисията си.

Публикувайки в Instagram малко след като "Одисей" се приземи, Кунс описа кацането на Луната като "изумително постижение" и заяви, че за него е "голяма чест" да участва в мисията. В по-ранен пост той беше описал изстрелването като "грандиозно събитие", добавяйки, че "на живо мащабът, силите, преживяването на проникването в космоса бяха невероятни!"

И така, какво ще изложи Кунс на самотната лунна повърхност? В гореспоменатата кутия се намират 125 минискулптури на Луната с размери около 2,5 см в диаметър. Наречени "Лунни фази", те показват 62 фази на Луната, както се виждат от Земята, 62 фази, видими от други гледни точки в космоса, и едно лунно затъмнение.

На всяка скулптура е изписано името на новаторска личност в човешката история, сред които Аристотел, Дейвид Боуи, Леонардо да Винчи, Ганди, Били Холидей, Габриел Гарсия Маркес, Анди Уорхол и Вирджиния Улф. (Пълният списък можете да видите на уебсайта на проекта.)

Кунс "черпи вдъхновение от Луната като символ на любопитството и решителността", се казва в изявлението на неговата галерия Pace.

"Обнадежден и трансцендентен, новият му проект предлага на зрителите усещане за перспектива относно тяхното място в необятната вселена, насърчавайки дълбокия размисъл и съзерцание", се казва още в него.

Но пазарът на изкуство не би могъл да направи много с далечни скулптури, "изложени" в космоса, така че в проекта на Кунс има и комерсиален компонент. Pace Verso, крилото за NFT на Pace, също предлага NFT на всяка скулптура, докато Кунс е произвел по-големи, съвпадащи физически скулптури на своите "Лунни фази", които да останат на Земята. С височина около 39 см, тези издания ще бъдат изработени от същата отразяваща неръждаема стомана като рекордната му скулптура "Заек", струваща 91,1 млн. долара, и всяка от тях ще съдържа диамант, сапфир или рубин, за да отбележи мястото на кацане на "Оди".

Въпреки че пристигането му бележи важен етап, "Лунни фази" не е единственото изкуство, което ще кацне на повърхността на Луната. През 1971 г. членовете на екипажа на "Аполо 15" оставят алуминиева фигура на белгийския художник Пол ван Хойдонк, както и възпоменателна плоча за 14-те астронавти и космонавти, загинали по време на служба.

Също така отдавна се смята, че шест известни художници - Анди Уорхол, Робърт Раушенберг, Джон Чембърлейн, Клаес Олденбург, Форест Майерс и Дейвид Новрос - тайно са изпратили съвместна творба на борда на "Аполо 12" две години по-рано. Тяхното съвместно произведение, "Музей на Луната", представлява малка керамична плочка, изписана с рисунки от всеки художник, и според сведенията и до днес е прикрепена към част от крака на лунния модул.

A reminder of the so-called "Moon Museum": tiny ceramic wafer with images by 6 artists covertly attached to Apollo 12 spacecraft and reportedly left on the moon's surface. Andy Warhol contributed a sketch that can be interpreted as a penis or a rocket ship https://t.co/wjb3uILhgW pic.twitter.com/N7Elgh6i5L

Кацането на "Оди" се случва в момент, когато във втората космическа надпревара държави, сред които Индия и Япония, завършват със собствени успешни лунни мисии без екипаж, както и с множество правителствени агенции и частни компании по света, които предлагат пътувания в космоса.

Но "Оди" затвори главата на една по-нишова космическа надпревара - между Кунс и базирания в Дубай художник Саша Джафри. Миналия месец Джафри се надяваше, че ще има първото санкционирано произведение на изкуството на Луната, но неговата лазерно гравирана творба, озаглавена "Издигаме се заедно със светлината на Луната", се сблъска с огнен край на борда на кораба "Сапсан".

This piece by #Dubai based British artist @SachaJafriARTS is set to become the first official #artwork to be placed on the #Moon. It's called ‘We Rise Together with the Light of the Moon’. It will be placed on the Moon later this year with the Peregrinelander of @Astrobotic pic.twitter.com/cG6V4OTCxb