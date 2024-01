Американският лунен апарат "Перегрин" се сблъска с проблеми по пътя си към Луната

Р оботизираният лунен спускаем апарат "Перегрин" (Peregrine) на частната компания "Астроботик" (Astrobotic) е имал проблем със задвижващата си система по пътя към естествения спътник на Земята, предаде Ройтерс.

Това изправя пред провал първият американски опит за кацане на Луната от повече от 50 години насам.

Лунният робот "Перегрин" успешно беше изстрелян в понеделник от Кейп Канаверал, щата Флорида, с "Вулкан Кентавър" - ракета-носител, разработвана в продължение на десетилетие от съвместното предприятие на "Боинг" и "Локхийд Мартин" - "Юнайтед Лонч Алайънс". Това беше дебютният й полет.

Часове след отделянето на модула, от "Астроботик" обявиха за възникнали проблеми със задвижващата система на "Перегрин", попречили на апарата да се насочи към Слънцето, за да получи енергия.

Докато инженерите на мисията възстановяваха контрола, авариралата система губи ценно гориво, което принуди компанията да обмисля "алтернативни профили на мисията". Това предполага, че кацането на Луната вече не е постижимо.

Изстрелването на "Вулкан Кентавър" - ракета с височина 60 метра и двигатели, произведени от компанията "Блу ориджин" на Джеф Безос, беше първото важно събитие за "Юнайтед Лонч Алайънс".

Идеята е "Вулкан" да замести ракетата "Атлас V" и да се конкурира с тази за многократно използване "Фалкон 9" на "Спейс Екс" на Илон Мъск.

Залогът на мисията беше голям, отбелязва Ройтерс. "Боинг" и "Локхийд Мартин", които притежават корпорацията в съотношение 50/50, се надяваха да продадат бизнеса за около година. Изстрелването беше първият от два сертификационни полета, изисквани от американските космически регулатори, преди "Вулкан" да може да изпълнява доходоносни мисии за Пентагона, който е ключов клиент.

Успешно изстрелване позволява на компанията да започне да изпълнява на мисии, като вече са резервирани около 70 такива. Цената на едно изстрелване на ракетата "Вулкан" е най-малко 110 млн. щатски долара.

Извеждането на спускаемия модул "Перегрин" в орбита от нея е "точно попадение", заяви главният изпълнителен директор на корпорацията Тори Бруно. "Това беше години на упорита работа", добави той .

