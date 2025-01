Истината зад слуховете: Джъстин Балдони сподели неизлъчвани кадри от „Никога повече“

Д жъстин Балдони сподели неизлъчвани кадри от снимачната площадка на филма „Никога повече“ като част от усилията си да опровергае твърденията за сексуален тормоз на Блейк Лайвли срещу него.

40-годишният Балдони подаде контраиск за 400 млн. долара срещу 37-годишната Лайвли и съпруга ѝ Райън Рейнолдс, след като актрисата го съди за 250 млн. долара, твърдейки, че ѝ е причинил „тежък емоционален стрес и болка, унижение, срам, омаловажаване, разочарование и душевни терзания“ в допълнение към пропуснатите ползи.

Преди това Лайвли подаде жалба до Калифорнийската комисия за граждански права, в която твърдеше, че Балдони я е тормозил сексуално, докато са снимали „Никога повече“.

Тя говори за тези твърдения и в интервю за New York Times. Новото видео, което е изпратено на The Post от юридическия съветник на Балдони Брайън Фрийдман, показва Лайвли и Балдони в бавни танци като героите им Лили и Райл през май 2023 г.

Юридическият съветник на Балдони твърди, че кадрите опровергават характеристиката на Лайвли за поведението му. „Въпросната сцена е замислена така, че да покаже двамата герои, които се влюбват и копнеят да бъдат близо един до друг. И двамата актьори очевидно се държат добре в рамките на сцената и с взаимно уважение и професионализъм“, гласи изявлението в горната част на видеото. „Това са и трите дубъла, заснети последователно.“

Кадрите са били предназначени да бъдат използвани като част от монтаж, така че актьорите не са имали диалог. Въпреки това двойката носи микрофони и разговорът им може да бъде чут.

В иска на Лайвли се твърди, че по време на „сцена с бавен танц“ Балдони „се навежда напред и бавно плъзга устните си от ухото ѝ и надолу по шията ѝ, като казва: „Толкова хубаво миришеш“.

„В необработените кадри от това, което изглежда е въпросната „сцена на бавния танц“, се чува как Лайвли се шегува, че „вероятно е напръскала Балдони със спрей за тен“, а той се смее и отговаря: „Мирише хубаво“. „Е, не е това. Това е гримът на тялото ми“, отговаря Лайвли.

