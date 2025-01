Скандалът след филма "Никога повече" се разраства: Джъстин Балдони съди Лайвли и Райън Рейнолдс за $400 млн.

Д жъстин Балдони съди колежката си Блейк Лайвли и съпругът ѝ за 400 милиона долара заради спорната ситуация зад кулисите на филма им „Никога повече“ ( It Ends with Us).

Юридическият екип на Блейк Лайвли отговори на иска на Балдони.

В отговор на иска на режисьора-актьор за клевета и изнудване, подаден в четвъртък, 16 януари, правният екип на Лайвли заяви в изявление: „Последният иск от Джъстин Балдони, Wayfarer Studios и неговите сътрудници е поредната глава в наръчника на насилника.“

Джъстин Балдони Източник: Getty Images

„Това е стара история: Жена проговаря с конкретни доказателства за сексуален тормоз и репресии, а насилникът се опитва да обърне нещата срещу жертвата“, продължава изявлението.

„Това експертите наричат отричане, атака, обратна реакция на жертвата и извършителя.“

Адвокатите на 37-годишната Лайвли казват, че Балдони и неговите сътрудници „се опитват да прехвърлят разказа към Лайвли, като лъжливо твърдят, че тя е иззела творческия контрол и е отчуждила актьорите от Балдони“, продължава изявлението.

„Доказателствата ще покажат, че актьорският състав и други хора са имали собствен негативен опит с Балдони и Wayfarer. Доказателствата също така ще покажат, че Sony са помолили Лайвли да контролира филма на Sony, която след това са избрали за разпространение и е имала огромен успех.“

„Техният отговор на обвиненията в сексуален тормоз: тя го е искала, вината е нейна“, завършва изявлението.

„Тяхното оправдание защо това се е случило с нея: вижте какво е била облечена. Накратко, докато жертвата се фокусира върху насилието, насилникът се фокусира върху жертвата. Стратегията за атакуване на жената е отчаяна, тя не опровергава доказателствата в жалбата на Лайвли и ще се провали.“

40-годишният Балдони съди Лайвли, съпруга ѝ Райън Рейнолдс, публицистката им Лесли Слоун и пиар фирмата на Слоун Vision PR, Inc. по искове за гражданско изнудване, клевета, подвеждаща информация, нахлуване в личния живот, нарушаване на подразбиращия се договор за добросъвестност, умишлена намеса в договорни отношения, умишлена намеса в бъдещо икономическо предимство и небрежна намеса в бъдещо икономическо предимство. Адвокатите на актьора-режисьор на филма "Никога повече" подават жалба от името на Балдони, продуцента Джейми Хийт, публициста Дженифър Абел и кризисния публицист Мелиса Нейтън.

В изявление адвокатът на Балдони Брайън Фрийдман заяви: „Този иск е юридическо действие, основано на огромно количество неподправени доказателства, които подробно описват двуличния опит на Блейк Лайвли и нейния екип да унищожат Джъстин Балдони, неговия екип и съответните им компании, като разпространяват грубо редактирана, непотвърдена, нова и подправена информация в медиите. Въз основа на собствената ни пълна готовност да предоставим всички пълни текстови съобщения, имейли, видеоматериали и други документални доказателства, които са били споделени между страните в реално време, е ясно, че това е битка, която тя няма да спечели и със сигурност ще съжалява. Блейк Лайвли или е била сериозно подведена от екипа си, или умишлено и съзнателно е изопачила истината.“

В изявлението се казва още: „Нека не забравяме, че г-жа Лайвли и нейният екип се опитаха да унищожат репутацията и живота на хората по отвратително егоистични причини чрез собствената си опасна манипулация на медиите, преди дори да предприемат каквито и да било правни действия. Ние знаем истината, а сега и обществеността. Джъстин и екипът му нямат какво да крият, документите не лъжат.“

Лайвли подаде иск срещу Балдони и неговите сътрудници на 20 декември, като твърди, че той я е подложил на сексуален тормоз и е организирал репресивна клеветническа кампания. В тази жалба тя твърди, че Балдони е демонстрирал „обезпокоително“ и „непрофесионално“ поведение на снимачната площадка на адаптацията на Колин Хувър, което е довело до „враждебна работна среда“.

Тя включва още обвинения, че Балдони и Хийт са влезли в ремаркето ѝ „без покана“, докато тя е била съблечена или „уязвима“, твърди, че Балдони „внезапно“ я е притиснал да „симулира пълна голота“ в сцена на раждане и „импровизирал физическа близост, която не е била репетирана, хореографирана или обсъждана с Лайвли, без да е включен координатор на интимността“.

В жалбата на Лайвли се твърди, че след преживяното и предполагаемата клеветническа кампания срещу нея тя „е страдала от скръб, страх, травма и крайна тревожност“.

Новият иск на Балдони последва подаването на иск за 250 млн. долара срещу „Ню Йорк Таймс“ за клевета на 31 декември заради статията им, отразяваща жалбата на Лайвли. В него се твърди, че изданието е използвало "изкривени" съобщения, лишени от необходимия контекст и умишлено сглобени, за да заблудят“.

В тази статия Лайвли прави изявление: „Надявам се, че моите съдебни действия ще помогнат да се дръпне завесата на тези зловещи тактики за отмъщение, за да се навреди на хората, които говорят за неправомерни действия, и ще помогнат да се защитят други, които може да станат мишена.“

