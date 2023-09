„Лил Нас Екс: Да живее Монтеро“: Бомбена заплаха по време на премиера

П ремиерата на документалния филм „Лил Нас Екс: Да живее Монтеро“ се състоя на Международния филмов фестивал в Торонто в събота, съобщи Ройтерс.

Lil Nas X's Toronto International Film Festival premiere for his documentary "Lil Nas X: Long Live Montero" was delayed Saturday while police investigated a threat in the area, officials confirmed to CNN. https://t.co/B1H7Gt2RSo — CNN (@CNN) September 11, 2023

Изпълнителят, чието истинско име е Монтеро Ламар Хил, е първият гей мъж, който спечели награда на Асоциацията на кънтри музиката за песента си „Old Town Road“.

Биографичният филм е режисиран от Карлос Лопес Естрада и Зак Мануел. Той документира турнето на суперзвездата Лил Нас Екс, което започна през септември 2022 г. и беше посветено на първия му цялостен дебютен албум „Montero“ („Монтеро“) и показва връзката му с феновете.

„Искам феновете ми да видят истинската ми същност - аз съм човек, който винаги се шегува и се забавлява 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, така че от този филм те могат да вземат каквото искат“, каза Нас пред репортерите на червения килим. Филмът също така е краят на една епоха от живота му и началото на нова, каза той.

The world premiere of Lil Nas X’s documentary “Lil Nas X: Long Live Montero” at the Toronto Film Festival on Saturday night was delayed after a bomb threat was called in targeting the artist. pic.twitter.com/ZzOXbdO5bI — ShadyStreetEnt (@ShadyStreetEnt) September 10, 2023

Режисьорът Естрада каза за Ройтерс, че филмът е структуриран около идеята за трансформация, като Нас и неговите фенове представят идеята за осмислянето на собствената идентичност на човека.

„Феновете на Нас приеха неговото послание за това да станеш онзи, който трябва да бъдеш, като признаеш всички части от себе си, които обичаш и от които се страхуваш“, разказа Естрада.

Премиерата на филма в концертната зала Рой Томсън Хол в Торонто беше отложена с около 20 минути заради сигнал за бомба, съобщи АП. В крайна сметка властите бързо установиха, че заплахата не е била истинска.

A bomb threat at Toronto International Film Festival (TIFF)’s premiere of “Lil Nas X: Long Live Montero” briefly delayed the documentary’s screening on Saturday night. https://t.co/jQThhmj3aJ — CTV Toronto (@CTVToronto) September 10, 2023

Джуди Лунг, вицепрезидент по връзките с обществеността и комуникациите на Международния филмов фестивал в Торонто, каза, че полицията в Торонто е проверила района на червения килим преди прожекцията.

„Нашите стандартни мерки за сигурност останаха в сила през това време и прожекцията започна с малко закъснение“, обясни тя. „Доколкото ни е известно, това е била генерална заплаха и не е била насочена към филма или изпълнителя.“