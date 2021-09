Лил Нас Екс - скандалното му отива

И стинското име на Лил Нас Ех е Монтеро Ламар Хил. Той е роден на 9 април 1999 г. в Лития Спрингс, Джорджия. Кръстен е на Mitsubishi Montero.

Източник: iStock Photos/Getty Images

С развитието на интернет, Монтеро прекарва голяма част от тинейджърството си в създаването на мемета и постове в Twitter. Хил цели да популяризира работата си и да събере достатъчно последователи. Започва да прави комедийни видеоклипове във Facebook, след това преминава към Instagram и след това в Twitter, където жъне най-голям успех.

В края на 2018 г. Монтеро пуска кънтри-рап песента „Old Town Road“.

Песента става вайръл в TikTok, заради #Yeehaw Challenge, където милиони потребители публикуват видеоклипове, на които са облечени като каубои. „Old Town Road“ достига до първа позиция в Billboard Hot 100. През април 2019 г. в ремикса на песента се включва кънтри звездата Били Рей Сайръс.

Източник: iStock Photos/Getty Images

Лил Нас Екс е най-номинираният мъж на 62-рата церемония на наградите "Грами", където печели за най-добър музикален видеоклип и най-добър поп дует/групово изпълнение. „Old Town Road“ му носи две музикални награди на MTV - песен на годината, и американската музикална награда за любима рап/хип-хоп песен.

В края на март 2021 г. излиза песента „Montero (Call Me by Your Name)“, като в същия ден изпълнителят споделя и името на дебютния си албум - „Montero“, който трябва да излезе през септември 2021 г. Към видеото на песента има смесени реакции, а някои обвиняват изпълнителя в светотатство. Песента дебютира на първо място в Billboard Hot 100.

Последната песен на изпълнителя „Industry Baby“ излиза на 23 юли. Тя е с участието на рапъра Джак Харлоу и дебютира на второ място в Billboard Hot 100, превръщайки се в четвъртия сингъл на Лил Нас Екс, който попада в класацията.

Източник: iStock Photos/Getty Images

На 29 март 2021 г. изпълнителят си партнира с художествения колектив MSCHF, за да създадат обувките „Satan Shoes“, в които е поставена капка човешка кръв, а от серията има само 666 чифта. Тъй като обувките са модифицирана версия на Nike Air Max 97, брандът завежда дело в съда, с което сприра продажбите и разпространението на обувките.

Лил Нас Екс е и първият открито LGBTQ чернокож изпълнител, който печели наградата на Country Music Association. Списание Time го посочва като един от 25-те най-влиятелни хора в интернет през 2019 г., а Forbes го включват в „30 под 30“ през 2020 г.