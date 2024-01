Бритни Спиърс се извини на Джъстин Тимбърлейк за твърденията в мемоарите си

Б ритни Спиърс изглежда се извини на бившия си Джъстин Тимбърлейк за коментарите в автобиографията си, предаде Би Би Си.

Той ѝ е казал да направи аборт, тъй като "не искал да бъде баща", твърди тя в "Жената в мен", и ѝ е изневерил с "друга знаменитост".

Но тя публикува клип, в който той пее свои песни с Джими Фалън в предаването Saturday Night Live на Ен Би Си.

А заедно с публикацията в Instagram тя написа: "Искам да се извиня за някои от нещата, за които писах в книгата си".

Спиърс написа: "Ако съм обидила някой от хората, на които искрено държа, дълбоко съжалявам."

"Също така исках да кажа, че съм влюбена в новата песен на Джъстин Тимбърлейк - Selfish."

"Толкова е хубава - и как така всеки път, когато видя Джъстин и Джими заедно, се смея толкова силно?"

През 2011 г. Спиърс издаде песен със същото заглавие, като според американските медии някои фенове на Бритни са провели кампания, за да може песента ѝ Selfish да влезе в класациите по-високо от новия сингъл на Тимбърлейк.

Спиърс се среща с певеца на NSync от 1999 г., когато е на 17 години, до 2002 г.

А след като забременяла, тя не била сигурна дали абортът е бил правилното решение, пише изпълнителката на Baby One More Time в автобиографията си, издадена през октомври 2023 г.

