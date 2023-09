Интоксикацията с вода: Какво представлява и наистина ли е опасно

В събота интервю с актьора от "Пазители на галактиката" Крис Прат привлече вниманието на всички.

Прат сподели пред Vanity Fair, че част от фитнес програмата му включва ежедневно изпиване на чаша вода за всеки килограм, който тежи, и добави, че "пикае по цял ден, всеки ден" и че "тази част е кошмар".

Това е много вода, което накара медицинската общност и общността на X (бившия Twitter) да предупредят обществеността за интоксикацията с вода.

Chris Pratt says Marvel's nutritionist had him drinking ~220 glasses of water a day while training to play Star-Lord



One glass for every pound he weighed



“I was peeing all day long, every day. That part was a nightmare" pic.twitter.com/yGqjSxcfV9