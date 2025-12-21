Франция влиза в нова ера: Ядрен самолетоносач заменя „Шарл дьо Гол“

Ф ранция официално реши да продължи строителството на самолетоносач от следващо поколение с ядрен двигател.

Президентът Еманюел Макрон потвърди решението този уикенд, като заяви на френските войски, че одобрението за програмата е било взето тази седмица. Съобщението, съобщено от Ройтерс в неделя, проправя пътя на Франция да премине от продължителна проектантска работа към фазата на изпълнение на проекта, известен като Porte-Avions de Nouvelle Génération (PA-NG).

Новият самолетоносач е предназначен да замени „Шарл дьо Гол“, единственият самолетоносач на Франция, който влезе в експлоатация през 2001 г. и се очаква да бъде изведен от експлоатация в края на 30-те години на 21-ви век. С водоизместимост от около 78 000 тона, PA-NG ще бъде значително по-голям от предшественика си и, след като бъде построен, ще се превърне в най-големия военен кораб, строен някога в Европа.

Френски представители на отбраната вече са посочвали, че самолетоносачът ще бъде оборудван с три електромагнитни системи за изстрелване на самолети и три усъвършенствани системи за спиране на огъня, доставени от американската фирма General Atomics по договор на стойност 41,6 милиона долара. Тези системи, които вече се използват на самолетоносачите клас „Джералд Р. Форд“ на ВМС на САЩ, ще позволят на френския флот да експлоатира по-широк набор от самолети, включително по-тежки бъдещи изтребители, както и по-леки безпилотни системи.

Очаква се самолетоносачът да вземе на борда над 40 самолета, включително изтребители Rafale M, самолети за ранно предупреждение E-2D Hawkeye, хеликоптери и дронове. С течение на времето той е предназначен и за поддръжка на бъдещите френски бойни самолети от следващо поколение, разработвани по програмата Future Combat Air System.

Проектните работи сочат значително увеличена пилотска палуба от около 17 000 квадратни метра, което ще осигури по-висока скорост на генериране на полети и оперативна гъвкавост в сравнение с „Шарл дьо Гол“. Задвижването ще бъде осигурено от два нови ядрени реактора K22, всеки от които генерира приблизително 220 мегавата електрическа мощност, за да поддържа изцяло електрическите корабни системи, както и изискванията на електромагнитното оборудване за изстрелване.

Въпреки че потвърждението на Макрон сигнализира за политически ангажимент, важни етапи предстоят. Доклади за отбранителната индустрия от Франция по-рано тази година предполагат, че се очаква официалната поръчка за строителство преди края на 2025 г., като физическото строителство вероятно ще започне в началото на 30-те години на 21-ви век. Пълната оперативна способност е понастоящем насочена към около 2038 г.