Рюте: Путин е основната причина да продължава войната в Украйна

Той направи това изявление в интервю за германския в. „Билд“

21 декември 2025, 21:49
Източник: БТА

Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Владимир Путин е основната причина войната между Русия и Украйна да не е приключила. Той направи това изявление в интервю за германския в. „Билд“. 

На въпроса защо е толкова трудно да се сложи край на войната в Украйна, въпреки големите надежди в началото на годината, той отговори: „Путин е причината“. Според него руският президент е готов да пожертва 1,1 милиона души от своите хора, без да постигне значителни военни победи. „Тази година той постигна само много малък напредък – минимални териториални придобивки, по-малко от 1% от украинската територия в сравнение с началото на годината. И ние смятаме, че до 1,1 милиона души са били убити или ранени от руска страна. Това е ужасно. Но това е ситуацията, с която имаме работа“, добави Рюте. 

Той подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „абсолютно ангажиран с този въпрос“. „Той е фокусиран върху прекратяването на тази война. Той е единственият, който успя да доведе Путин на масата за преговори – и единственият, който в крайна сметка може да го принуди да сключи мир. Изпитвам голямо уважение към него за това“, отбеляза политикът. 

В момента преживяваме най-опасното време от края на Втората световна война, каза още генералният секретар на НАТО. И сега, според него, съюзниците се опитват да гарантират, че след мирно споразумение Украйна никога повече няма да бъде атакувана от Русия. „Путин трябва да разбере, че нова атака би била фатална за него. Има три нива за това“, отбеляза той в интервюто. Първото ниво са украинските въоръжени сили. Те трябва да са в отлична форма. Разбира се, в момента те постигат невъзможното, но трябва да са способни да защитават страната дори след войната или по време на дълго прекратяване на огъня. Второто ниво, според Рюте, е „Коалицията на желаещите“, водена от Франция и Великобритания, с участието на Германия и други държави. Тази коалиция ще осигури всичко необходимо, в допълнение към украинските въоръжени сили, за да гарантира, че Путин няма да посмее да атакува отново. И третото ниво са САЩ. В момента съюзниците и Украйна работят за свързването на тези три елемента – украинската армия, „Коалицията на желаещите“ и приноса на САЩ – за да разбере ясно Путин, че никога повече не може да докосне Украйна.

Един важен детайл е разполагането на европейски миротворци в Украйна след прекратяването на огъня, в случай че Путин реши да атакува отново. „Мога да кажа: някои европейски държави сигнализираха, че ако е необходимо, са готови да участват с човешка сила (войски). В момента работим върху концепцията за тази „Коалиция на желаещите“: как ще изглежда разполагането? Какво ще се случи на сушата, в морето, във въздуха и т.н.? Всички тези елементи в момента се разработват“, подчерта той. 

Източник: БГНЕС    
Война Русия Украйна Владимир Путин Марк Рюте НАТО Мирни преговори Доналд Тръмп Украинска сигурност Коалиция на желаещите Европейски миротворци Краят на войната
