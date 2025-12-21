Орбан: Колапсът на Украйна би бил катастрофа за Унгария

„Да няма съмнение: колапсът на Украйна би бил катастрофа за Унгария. Затова сривът на Украйна не само не е в интерес на Унгария, но ние трябва да направим много, за да го предотвратим. Хората от провинцията – както и спекулантите с недвижими имоти – много добре разбират, че стойността на вашето парче земя се влияе не само от състоянието на самата земя, но и от състоянието на съседния парцел, както и от това кой живее там“.

Това заяви унгарският министър-председател Виктор Орбан в град Сегед, съобщи „Евронюз“.

Унгарският премиер, който за първи път от 15 години насам е изправен пред реална съпротива на предстоящите избори, води кампания, акцентираща върху опита му в международната политика. По време на речта си в южния град той се спря на външната политика на Унгария.

Орбан също така посочи, че Украйна разчита на Унгария за 44% от електроенергията и за 56% от природния газ, който потребява, като добави, че значителна част от тази енергия идва от руски източници. Унгарски официални представители и по-рано са посочвали тези данни в отговор на критики относно отношенията на Унгария с Русия.

Ден по-рано премиерът коментира руското нахлуване в Украйна, като заяви, че „е трудно да се каже кой кого е нападнал“ – изказване, което се разминава с преобладаващия международен консенсус относно войната.

Той повтори позицията си, че предоставянето на помощ на Украйна във войната срещу Русия води до удължаване на конфликта и според него не служи на интересите на самата Украйна.