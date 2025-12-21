Свят

След Австралия: Швейцария може да забрани социалните мрежи за деца

Това заяви министърката на вътрешните работи Елизабет Бом-Шнайдер

21 декември 2025, 20:28
След Австралия: Швейцария може да забрани социалните мрежи за деца
Източник: iStock

Ш вейцария трябва да направи повече, за да защити децата от рисковете на социалните мрежи, заяви министърката на вътрешните работи Елизабет Бом-Шнайдер, цитирана от Ройтерс. Тя намекна, че е склонна да подкрепи евентуална забрана на социалните мрежи за деца.

След като Австралия въведе забрана за използване на социални мрежи от деца под 16 години, Бом-Шнайдер каза пред вестник "Зонтагсблик", че Швейцария трябва да обмисли подобни мерки.

"Дебатът в Австралия и ЕС е важен. Той трябва да се води и в Швейцария. Склонна съм да подкрепя забраната на социалните мрежи", заяви министърката, която е член на лявоцентристката Социалдемократическа партия. "Трябва по-добре да защитим децата си", добави тя.

По думите ѝ властите трябва да разгледат какви ограничения са необходими – включително пълна забрана за деца, ограничаване на вредно съдържание и справяне с алгоритмите, които се възползват от уязвимостта на младите хора.

Подробни обсъждания ще започнат в началото на новата година и ще бъдат подкрепени с доклад по темата. Бом-Шнайдер подчерта, че и самите социални мрежи носят отговорност: "Те трябва да поемат отговорност за това, което децата и младите хора консумират", каза тя.

Забраната в Австралия беше приветствана от много родители и организации за защита на децата, но също така предизвика критики от големи технологични компании и защитници на свободата на словото.

По-рано този месец парламентът на швейцарския кантон Фрибур гласува забрана за използване на мобилни телефони в училище от деца до около 15-годишна възраст – поредна мярка в Швейцария за ограничаване на употребата на мобилни устройства в училищата.

Източник: БТА/Анелия Пенкова    
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
