Хоспитализираха бивш футболист на "Реал Мадрид", получил инфаркт

Б ившето крило на "Реал Мадрид" и "Евертън Ройстън" Дренте е получил сърдечен удар.
L'ancien joueur néerlandais Royston Drenthe hospitalisé après un AVC— L'Équipe (@lequipe) October 19, 2025
38-годишният бивш нидерландски национал е в болница, където е бил приет в петък.
Новината беше оповестена от FC de Rebellen - бизнес организация, която е представлявана от бивши футболисти, сред които и Дренте.
🚨 ÚLTIMA HORA— Diario AS (@diarioas) October 19, 2025
🏥 Drenthe es trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir un derrame cerebral
Дренте започва професионалната си кариера във "Фейенорд", преди да премине в "Реал Мадрид", където става шампион през 2007. Има престой под наем в "Евертън" през сезон 2011/12. Играл е още за "Рединг" и "Шефилд Уензди".