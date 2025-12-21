Свят

Макрон в ОАЕ: Разговори за сигурност и наркотрафик

Очаква се Макрон да се срещне с президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахян

21 декември 2025, 15:53
Макрон в ОАЕ: Разговори за сигурност и наркотрафик
Източник: БТА

Ф ренският президент Еманюел Макрон пристигна в Обединените арабски емирства (ОАЕ), за да отбележи Коледа с френските военни и да обсъди двустранните отношения с държавата от Персийския залив, тъй като Франция се надява на по-тясно сътрудничество в борбата си срещу наркотрафика, предаде АФП. 

Очаква се Макрон да се срещне с президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахян, за да обсъдят „укрепването на стратегическото партньорство“ между двете страни, съобщи френското президентство, като подчерта сътрудничеството им в областта на сигурността и отбраната.

Френският президент традиционно прекарва празничния период в края на годината с френски военни, разположени зад граница, като в ОАЕ те са повече от 900.

По-късно на 21 декември Макрон ще се обърне към тях, след което ще сподели коледно ястие, приготвено от готвачите на Елисейския дворец.

Франция си сътрудничи с ОАЕ в области като изкуствения интелект и търговията, а сега се стреми да осигури подкрепата на държавата от Персийския залив и в борбата си срещу наркотрафика.

Смята се, че големи наркотрафиканти са намерили убежище в ОАЕ, по-специално в Дубай, като се предполага, че някои от тях са изградили значителни портфейли от недвижими имоти там.

Френската делегация включва и министъра на правосъдието Жерал Дарманен, който миналия месец призова ОАЕ да екстрадират около 15 заподозрени наркотрафиканти, издирвани от Франция.

Източник: БГНЕС    
