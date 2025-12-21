Атака с дрон на пазар в Судан уби 10 души

А така с дрон на оживен пазар в суданския щат Северен Дарфур в Судан уби 10 души през уикенда, съобщиха първите реагиращи в неделя, без да се казва кой е отговорен.

Атаката идва на фона на засилване на боевете в други части на страната, което доведе до евакуацията на хуманитарни работници в неделя от обсадения град Кадугли, засегнат от глад град в южната част на страната.

От април 2023 г. суданската армия и Силите за бърза подкрепа (СБП) са в конфликт, който отнел живота на десетки хиляди хора, разселил близо 12 милиона души и създал най-голямата криза с разселването и глада в света.

Съветът за спешни отделения в Северен Дарфур, една от стотиците доброволчески групи, координиращи помощта в целия Судан, заяви, че удар с дрон е ударил пазар в контролирания от СБП град Малха в събота. Атаката уби 10 души, съобщиха от съвета. Съветът не е посочил кой е извършил атаката, която според него е предизвикала и „пожар в магазини и е причинила големи материални щети“. Нямаше незабавен коментар нито от суданската армия, нито от СБП.

В момента фокусът на войната е Южен Кордофан, а сблъсъците ескалираха в Кадугли, столицата на щата, където атака с дрон миналата седмица уби осем души, докато се опитваха да избягат от контролирания от армията град. Източник от хуманитарна организация, действаща в Кадугли, заяви пред АФП в неделя, че хуманитарните групи са „евакуирали всичките си работници“ от града поради условията за сигурност. Евакуацията е последвана от решението на ООН да премести логистичния си център от Кадугли, каза източникът, пожелал анонимност, без да уточнява къде е отишъл персоналът.