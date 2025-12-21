Пхенян: Ядрените амбиции на Япония трябва да бъдат предотвратени "на всяка цена"

С еверна Корея предупреди, че ядрените амбиции на Япония "трябва да бъдат предотвратени на всяка цена", предаде Франс прес, като цитира изявление на директора на Института за японски изследвания към севернокорейското министерство на външните работи, чието изявление е било публикувано днес от държавната Корейска централна телеграфна агенция (КЦТА).

Японската агенция Киодо публикува в началото на седмицата изявления на анонимен японски представител, които противоречат на официалната доктрина на страната за отказ от ядрено оръжие.

"Мисля, че трябва да притежаваме ядрени оръжия", е заявил анонимен представител на кабинета на японската националистическа премиерка. "В крайна сметка можем да разчитаме само на себе си", е добавил той пред Киодо.

Според медиите този представител е ангажиран с определянето на политиката за сигурност на Япония, ключов съюзник на Вашингтон.

Тези изявления показват, че Токио "открито разкрива амбицията си да притежава ядрени оръжия, преминавайки червената линия", се казва в изявлението на севернокорейския представител. "Опитът на Япония да се сдобие с ядрено оръжие трябва да бъде предотвратен на всяка цена, защото ще доведе до голяма катастрофа за човечеството".

"Това не е грешка в изказа или прибързано твърдение, а ясно отразява дългогодишната амбиция на Япония за ядрена програма", добавя севернокорейският представител, чието име не се съобщава. Според него ако Япония се сдобие с ядрени оръжия, "азиатските страни ще претърпят ужасна ядрена катастрофа и човечеството ще се изправи пред голяма катастрофа".

В съобщението не се споменава ядрената програма на самия Пхенян, който проведе ядрени опити в нарушение на резолюциите на ООН, отбелязва АФП. Според експерти Северна Корея притежава десетки ядрени бойни глави, въпреки наложените международни санкции, и твърди, че този арсенал е необходим за възпиране на това, което тя счита за военна заплаха от страна на САЩ и техните съюзници.