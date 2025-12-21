Свят

Пхенян: Ядрените амбиции на Япония трябва да бъдат предотвратени "на всяка цена"

В съобщението не се споменава ядрената програма на самия Пхенян, който проведе ядрени опити в нарушение на резолюциите на ООН

21 декември 2025, 22:20
Пхенян: Ядрените амбиции на Япония трябва да бъдат предотвратени "на всяка цена"
Източник: БГНЕС

С еверна Корея предупреди, че ядрените амбиции на Япония "трябва да бъдат предотвратени на всяка цена", предаде Франс прес, като цитира изявление на директора на Института за японски изследвания към севернокорейското министерство на външните работи, чието изявление е било публикувано днес от държавната Корейска централна телеграфна агенция (КЦТА).

Японската агенция Киодо публикува в началото на седмицата изявления на анонимен японски представител, които противоречат на официалната доктрина на страната за отказ от ядрено оръжие.

"Мисля, че трябва да притежаваме ядрени оръжия", е заявил анонимен представител на кабинета на японската националистическа премиерка. "В крайна сметка можем да разчитаме само на себе си", е добавил той пред Киодо.

Според медиите този представител е ангажиран с определянето на политиката за сигурност на Япония, ключов съюзник на Вашингтон.

Тези изявления показват, че Токио "открито разкрива амбицията си да притежава ядрени оръжия, преминавайки червената линия", се казва в изявлението на севернокорейския представител. "Опитът на Япония да се сдобие с ядрено оръжие трябва да бъде предотвратен на всяка цена, защото ще доведе до голяма катастрофа за човечеството".

"Това не е грешка в изказа или прибързано твърдение, а ясно отразява дългогодишната амбиция на Япония за ядрена програма", добавя севернокорейският представител, чието име не се съобщава. Според него ако Япония се сдобие с ядрени оръжия, "азиатските страни ще претърпят ужасна ядрена катастрофа и човечеството ще се изправи пред голяма катастрофа".

В съобщението не се споменава ядрената програма на самия Пхенян, който проведе ядрени опити в нарушение на резолюциите на ООН, отбелязва АФП. Според експерти Северна Корея притежава десетки ядрени бойни глави, въпреки наложените международни санкции, и твърди, че този арсенал е необходим за възпиране на това, което тя счита за военна заплаха от страна на САЩ и техните съюзници.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Северна Корея Япония Ядрени амбиции Ядрено оръжие Политика за сигурност Международни отношения Предотвратяване Ядрена катастрофа Пхенян САЩ
Последвайте ни

По темата

Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирване

Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирване

Франция влиза в нова ера: Ядрен самолетоносач заменя „Шарл дьо Гол“

Франция влиза в нова ера: Ядрен самолетоносач заменя „Шарл дьо Гол“

ГДБОП предупреждава за измами при покупка на автомобили по интернет

ГДБОП предупреждава за измами при покупка на автомобили по интернет

Рюте: Путин е основната причина да продължава войната в Украйна

Рюте: Путин е основната причина да продължава войната в Украйна

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Автомобилната индустрия е изправена пред вълна от фалити през 2026 г.

Автомобилната индустрия е изправена пред вълна от фалити през 2026 г.

carmarket.bg
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 1 ден
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 1 ден
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 1 ден
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 1 ден

Виц на деня

- Образование? - Нямам. - Трудов стаж? - Никакъв. - Защо искате да работите в нашата фирма? - Ами не искам. - Нает сте. -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Помощник на Путин намира за „доста неконструктивни“ предложенията на Украйна и Европа

Помощник на Путин намира за „доста неконструктивни“ предложенията на Украйна и Европа

Свят Преди 2 часа

Ушаков добави, че повечето предложения за мирен план вероятно няма да бъдат приемливи за руската страна

<p>Стойчо Кацаров: ЕК съди България за правила, които създават условия за корупция в здравеопазването</p>

Стойчо Кацаров: ЕК съди България за корупция в здравеопазването

България Преди 2 часа

Според него проблемът е в порочните правила, които водят до 70 различни цени на едни и същи лекарства

,

Американският сенатор Линдзи Греъм обвинява "Хамас" и "Хизбула", че се превъоръжават

Свят Преди 3 часа

Спиране на огъня между Израел и "Хизбула" влезе в сила през ноември 2024 г. в Ливан, след два месеца на открита война

Защо сърдечните болки се появяват по-често през зимата?

Защо сърдечните болки се появяват по-често през зимата?

Любопитно Преди 3 часа

Студът, късите дневни часове, инфекциите и промените в начина на живот увеличават риска от инфаркт и инсулт, дори при хора, които се смятат за здрави

САЩ преследват трети петролен танкер близо до Венецуела

САЩ преследват трети петролен танкер близо до Венецуела

Свят Преди 4 часа

Това е втората подобна операция през уикенда и третата за по-малко от седмица, отбелязва агенцията

.

Силен взрив отекна в Одеса след ракетна атака

Свят Преди 4 часа

Това съобщават местни канали в "Телеграм"

Орбан: Колапсът на Украйна би бил катастрофа за Унгария

Орбан: Колапсът на Украйна би бил катастрофа за Унгария

Свят Преди 4 часа

По време на речта си в южния град той се спря на външната политика на Унгария

Многохилядни протести в Румъния

Многохилядни протести в Румъния

Свят Преди 5 часа

На фокус са съдебната система и борбата с корупцията

.

Тревожна тенденция: Все повече хора използват изкуствения интелект като психотерапевт

Технологии Преди 5 часа

Повече по темата може да прочетете в следващите редове

Зеленски иска да разговаря с представители на ЕС след преговорите със САЩ

Зеленски иска да разговаря с представители на ЕС след преговорите със САЩ

Свят Преди 6 часа

Той обвинява Русия във военни престъпления

,

Руски войски са отвлекли 50 украинци от граничната Сумска област

Свят Преди 6 часа

Това написа украинският омбудсман Дмитро Лубинец в Telegram

Макрон в ОАЕ: Разговори за сигурност и наркотрафик

Макрон в ОАЕ: Разговори за сигурност и наркотрафик

Свят Преди 7 часа

Очаква се Макрон да се срещне с президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахян

Двама македонски граждани загинаха при тежка катастрофа в Сърбия

Двама македонски граждани загинаха при тежка катастрофа в Сърбия

Свят Преди 7 часа

Разследването продължава

Зимното слънцестоене събра хиляди поклонници край Стоунхендж

Зимното слънцестоене събра хиляди поклонници край Стоунхендж

Свят Преди 8 часа

Повечето пристигнаха, облечени в различни костюми, преди зазоряване и чакаха търпеливо в тъмното и студеното поле в Югозападна Англия

Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ

Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ

Свят Преди 8 часа

Според близка на семейството Ненчо Ганчев е задържан по време на интервю за зелена карта

Шведски митничари проверяват санкциониран от ЕС руски кораб

Шведски митничари проверяват санкциониран от ЕС руски кораб

Свят Преди 8 часа

Собствениците на кораба са включени в списъка със санкции на Европейския съюз, заяви говорител на митническите власти

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
1

Обявиха полярната сова за изчезнал вид в Швеция

sinoptik.bg
1

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

sinoptik.bg

Честит рожден ден, Джейн Фонда...свободата да бъдеш видима във всяка възраст!

Edna.bg

Ралица Паскалева: „Никога няма да ударя човек, докато е долу“ – за Димо Алексиев, вярата и цената на публичността! (ВИДЕО)

Edna.bg

Тактически мастърклас: Гьозтепе на Стоилов матира конкурент за Европа в последния си мач за годината

Gong.bg

Тонислав Йорданов с уникален гол в Унгария (видео)

Gong.bg

Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирване

Nova.bg

Гърция с нови мерки по пътищата: Как ще засегнат българите?

Nova.bg