САЩ преследват трети петролен танкер близо до Венецуела

С АЩ преследват петролен танкер в международни води край Венецуела, съобщиха днес официални представители пред Ройтерс. Това е втората подобна операция през уикенда и третата за по-малко от седмица, отбелязва агенцията.

Един от източниците каза, че танкерът е обект на санкции. Официалните лица не посочиха точното място на операцията.

Белият дом за момента не е отговорил на запитването за коментар на Ройтерс.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви блокада на всички санкционирани петролни танкери, които пътуват към Венецуела или напускат страната.

В рамките на кампанията на Тръмп за оказване на натиск върху венецуелския президент Николас Мадуро САЩ засилиха военното си присъствие в района и нанесоха над 20 удара по плавателни съдове в Тихия океан и Карибско море край южноамериканската страна. При тези атаки бяха убити повече от 100 души.

Директорът на Националния икономически съвет на Белия дом Кевин Хасет заяви днес, че първите два задържани танкера са захранвали черния пазар и са доставяли петрол на страни под санкции.

„Не мисля, че хората в САЩ трябва да се притесняват, че цените ще се повишат заради тези задържането на тези танкери“, каза Хасет. „Става дума само за няколко кораба и те са били част от черния пазар“, добави той.

Източник от сферата на търговията с петрол каза пред Ройтерс, че тези действия увеличават геополитическите рискове и вероятно ще тласнат цените на петрола нагоре, когато утре азиатските пазари отворят. Същевременно очакванията за край на войната в Украйна може да ограничат поскъпването, допълни той.