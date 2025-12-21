Песков: Русия и САЩ могат да реализират множество проекти в близко бъдеще

Р усия и Съединените щати могат могат да реализират множество взаимноизгодни проекти, но това сътрудничество не трябва да бъде обвързано с мирния процес в Украйна, въпреки желанието на Вашингтон да се справи с тези въпроси по единен начин. Това обяви днес, говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава агенция ТАСС.

"Американската страна очевидно обмисля възможността за развитие на сътрудничество успоредно с мирния процес. Ние сме заинтересовани; смятаме, че тези два процеса не трябва да бъдат взаимосвързани. А руската страна смята, че много взаимноизгодни проекти биха могли да бъдат обсъдени на дневен ред“, заяви говорителят на Кремъл.

Песков допълни още, че по време на текущите преговори за украинския мирен процес в Маями, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранните страни Кирил Дмитриев, трябва да събере информация за текущите обсъждания в Съединените щати с украинската делегация и европейските страни, за да подготви последващ доклад до руския президент Владимир Путин.