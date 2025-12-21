Свят

Силен взрив отекна в Одеса след ракетна атака

Това съобщават местни канали в "Телеграм"

21 декември 2025, 18:28
Силен взрив отекна в Одеса след ракетна атака
Източник: БТА

С илен взрив отекна в един от големите квартали в Одеса - Таирово - след ракетна атака, съобщават местни канали в "Телеграм".

Въздушна тревога бе обявена в 16.49 часа, а взривът се чу в 16.52 ч.

Има заплаха от атака с дронове от акваторията на Черно море, информират още в "Телеграм". Регионалните власти предупреждават всички да се укриват в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева    
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 23 часа
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 1 ден
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 22 часа
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 21 часа

