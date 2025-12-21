Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирване

11 годишна бургазлийче, изчезнало непосредствено след тренировка по борба в следобедните часове на 19 декември, е открито и върнато в семейна среда днес в добро здравословно и физическо състояние, съобщи NOVA.

Момчето, тренирало в спортен център в к-с "Славейков", като при приключване на заниманието, вместо да се прибере в дома си, разположен в Централната градска част, самоволно слязъл в района на к-с "Зорница", насочвайки се в посока зала "Бойчо Брънзов". Часове по-късно е обявен за общодържавно издирване от роднините си, като донякъде маршрута му е уточнен, чрез близкоразположени камери за видеонаблюдение.

Ангажираните полицейски служители осъществили множество оперативно-издирвателни действия, като днес случаен гражданин, разпознал малолетния по снимки във Facebook групите и алармирал Първо Районно управление - Бургас.

Бургазлийчето е отведено в полицията и впоследствие предадено на майка си. Работата по случая продължава.