Индонезийският вулкан Марапи уби 13 души, 10 туристи са в неизвестност

Н адявайки се на чудо на планината Марапи, стотици се присъединяват в търсенето на десет изчезнали туристи, тъй като вулканът убиец продължава да изригва, затруднявайки търсенето - и броят на жертвите достига 13 души.

Вулканът Марапи изригна в неделя, оставяйки близо 75 туристи блокирани.

Спасителите трябва да изкачат вулкана пеша, за да евакуират туристите с носилки.

Mount Marapi, Sumatra. 3rd December 2023

Стотици индонезийски спасители са влезли в надпревара с времето в трескаво търсене, за да открият 10 туристи, изчезнали след изригването на вулкана, който уби 13 души.

Тринадесет туристи бяха открити мъртви близо до кратера на планината Марапи на остров Суматра вчера, като по-рано същия ден спасителните служби обявиха 11 смъртни случая и други двама във вторник. Още 10 са в неизвестност, като се предполага, че са загинали.

Но други бяха открити живи и свалени от планината, което подхрани надеждата на спасителите за тези, които все още са в неизвестност.

Вулканът изхвърли пепелна кула с височина 3000 метра - по-висока от самия вулкан - в небето в неделя.

Но спасителите са допълнително усложнени от последвалите изригвания и лошото време, изправени пред мъчителната перспектива да трябва да вървят до върха на вулкана пеша, поемайки голям риск за собствените си животи.

Ахмад Рифанди, ръководител на мониторинговия пост на Марапи, каза, че е наблюдавал пет нови изригвания от полунощ до 8 сутринта местно време тази вечер.

„Марапи все още е много активен. Не можем да видим височината на колоната, заради облака", каза той.

„Общият брой на загиналите към момента е 13 души. Десетте изчезнали туристи все още се издирват“, каза Абдул Малик, ръководител на агенцията за търсене и спасяване в Паданг, пред АФП, добавяйки, че телата на още двама мъртви туристи са открити късно в понеделник.

Петима от загиналите са били свалени от планината за идентификация, докато осем тела са били намерени и са били свалени в чували, каза той.

Ръководителят на вулканологичната агенция на Индонезия, Хендра Гунаван, каза, че Марапи е на второ ниво на четиристепенна система за предупреждение и че около кратера му е наложена трикилометрова забранителна зона.

Той изглежда обвини туристите, че са се приближили твърде близо до кратера, като каза, че агенцията не препоръчва човешки дейности в тази зона и подчерта, че са докладвани „тежки въздействия“ върху всички жертви, които са се намирали на около 1,5 километра от кратера.

Mount Marapi, Sumatra. 3rd December 2023

Близките им все още чакат новини в информационния център в подножието на планината.

Установено е, че общо 75 туристи са навлезли в планината от събота.

Издирването ще продължи седем дни, казаха от спасителните служби.