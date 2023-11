"Ядях по един банан на ден": Роби Уилямс откровено за проблемите си с храненето

Р оби Уилямс разкри как някога е живял с по един банан на ден в разгара на битката си с хранителното разстройство.

49-годишният бивш певец на Take That, който този месец ще пусне нов документален филм по Netflix, описващ кариерата му, разказа за преживяното и за първи път заяви, че е справедливо да се каже, че е имал анорексия.

В новия си документален филм той си спомня за един особено тревожен период от живота си, когато признава, че е изяждал само по един банан на ден, преживявайки с 90 калории.

Говорейки пред The Sun за този период, Роби обяснява: "Имаше едно всеобхватно хранително разстройство, което ме съпътстваше през целия ми живот, то е смесица от всички разстройства".

"Имах бигорексия, което означава, че имах големи мускули и анорексия. Било е или ограничаване, или преяждане - никога не съм го правил правилно... имах хранително разстройство, просто не бях сигурен как се нарича."

Анорексията е сериозно психично заболяване, при което човек ограничава приема на храна, което често води до силно поднормено тегло. При някои страдащи може да се наблюдават периоди на преяждане, последвани от пречистване. Страдащите често имат изкривена представа за себе си и смятат, че са по-пълни, отколкото са в действителност.

В миналото певецът е говорил открито за продължаващата си борба с дисморфията на тялото.

През юли Роби Уилямс, който призна, че си е слагал ботокс, обърна внимание на отслабването си, като публикува рисунка в Инстаграм, на която са изобразени двама герои. Като част от надписа Роби написа: "Мога да напиша книга за самоомразата, когато става въпрос за образа на тялото ми. Като чиста самоомраза. Грозотата на това да се чувстваш грозен. Имам дисморфия на тялото, а освен това понякога съм с наднормено тегло от над 40 килограма.“

"Така че можете да си представите какво вижда съзнанието ми. Или може би не можете, но и в двата случая това е катастрофа. Борбата е истинска, а тъгата - шокираща. Имал съм я през целия си живот. И тя няма да намалее.“

Дисморфичното разстройство или дисморфия на тялото е психично заболяване, при което човек прекарва много време, притеснявайки се за недостатъците на външния си вид. Тези недостатъци често са незабележими за околните.

Хора на всякаква възраст могат да страдат от дисморфия, но най-често то се среща при тийнейджъри и младежи. Засяга както мъже, така и жени.

Наличието на дисморфия не означава, че сте суетни или обсебени от себе си. То може да бъде много притеснително и да окаже голямо влияние върху живота ви.

В миналото Роби е признавал, че има "пристрастяваща природа" и се бори с приема на захар и здравословното хранене. Певецът, който вече 20 години е трезвен, разкри, че е натрупал огромни количества килограми, когато се е хранил дрогиран.

Роби разсъждава за битките си с психичното здраве в последния трейлър на предстоящия документален сериал на Netflix.

Той бе пуснат преди очакваната премиера на сериала на 8 ноември, което ще комбинира невиждани досега кадри на Роби с нови интервюта.

Поредицата съвпада с 25-годишнината от началото на соловата му кариера и ще даде интимен поглед към невиждан досега личен архив, обхващащ 30 години.

