Какво с случва с Роби Уилямс? Наложи се да прекъсне концерт

Р оби Уилямс излезе на сцената в Ландграаф в златист блестящ костюм в събота вечер – идеалното облекло за буйно шоу. Но на фестивала "Pinkpop" нямаше и следа от тази динамика: след само три песни, певецът трябваше да прекъсне изпълнението си напълно изтощен. Здравето на звездата вече е причина за безпокойство.

Не само на концертите си, но и в телевизионни изяви Роби Уилямс блести със самообладание. Но на фестивалната си поява в Ландграаф 49-годишният изпълнител показа напълно различна картина на себе си, както показват някои видеа в Twitter.

След третата песен бързо си даде почивка: „Прецакан съм. Дългият COVID е, нали? Не е за моята възраст”, обърна се той към публиката видимо отслабнал.

Както съобщава холандският вестник "Algemeen Dagblatt" , Роби Уилямс продължи концерта след кратка пауза, но трябваше да бъде подкрепян почти изцяло от фоновите си певци и публиката по време на изпълнението си. За целта музикантът непрекъснато си правеше паузи, като забавляваше посетителите на фестивала с шеги и лични анекдоти.

Дълги симптоми на COVID: Какво следва за Роби Уилямс?

След края наепидемията във Великобритания, певецът първоначално прояви предпазливост: Роби Уилямс обичаше да прекарва много време между четири стени.

„Това е нормален живот за мен. Няма да излизам“, каза певецът през 2020 г. пред пресата. Само година по-късно, Роби и семейството му дадоха положителен тест за COVID по време на ваканция на Карибите.

Please @robbiewilliams stop and listen to your body. You can't continue to do what you are doing and get better at the same time. Don't try and be a hero pushing through. You need to rest.#LongCovid https://t.co/hek2c7KZs3