25 години на сцената: Роби Уилямс с нов албум и турне

Р оби Уилямс ще има турне в Обединеното кралство и Ирландия тази есен, за да отбележи 25 години от началото на соловата си кариера.

48-годишният Уилямс започва кариерата си като част от бандата Take That, но напуска групата през лятото на 1995 г., за да стане соло изпълнител.

Като соло изпълнител той е записал 13 албума номер едно във Великобритания.

Неговото турне с осем спирки през октомври ще включва изпълнения в Лондон, Бирмингам, Манчестър, Глазгоу и Дъблин.

Турнето започва месец след издаването на албума му "XXV" на 9 септември.

"XXV" включва нови песни и презаписани версии на най-големите му хитове като "Let Me Entertain You", "Rock DJ" и "Millennium".

I can’t wait to be back on tour in the U.K. & Ireland later this year… Order XXV from my official store before 8PM tomorrow for first access to tickets. See you down the front! Love, Rob xhttps://t.co/6H7tHeFnD9 pic.twitter.com/iUXuzbWkAt