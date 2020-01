Хотел предлага бонус атракция – слон по стаите

Р езервирайки почивка до Шри Ланка, мнозина мечтаят да срещнат слон докато са на сафари.

На част от туристите тази мечта се сбъдва и то по най-екстремния начин.

В хотела Jetwing Yala, в югоизточната част на Шри Ланка, посещенията от големият бозайник са често явление.

Да правилно! В този хотел спокойно можете да видите свободно разхождащ се слон.

woke up to a text from my mom about how a wild elephant went into a Sri Lankan hotel and gently wandered around while poking stuff with his trunk pic.twitter.com/C2biQT8C30