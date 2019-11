Виктория пресъхва, слоновете умират

В Южна Африка в момента трябва да е началото на дъждовния сезон и реките да преливат от коритата. Вместо това регионът е обхванат от безпрецедентна суша. Водопадът Виктория е на път да пресъхне, а големите животни в региона буквално умират от жажда.

Слонове, зебри, хипопотами, импали, биволи и много други диви животни са притиснати от липса на храна и вода в националния парк Мана в Зимбабве, чието име идва от четирите басейни с вода, които обикновено се пълнят от преливащата река Замбези всеки дъждовен сезон.

Най-малко 105 слона са загинали в резерватите за диви животни в района през последните два месеца. Много от големите бозайници нападат съседните човешки селища в търсене на храна и вода.

Сушата обаче заплашва и хората. 11 милиона души са застрашени от глад. Само през една от последните 5 години над южната част на Африка са паднали нормални количества дъжд.

Водният поток на най-големия водопад в света Виктория е спаднал до рекордно ниско ниво.

Едва 100 кубически метра в секунда преминават през каскадата на река Замбези, което е шестдесет пъти по-малко от обичайните нива. Температурата на въздуха в района достига 51 градуса по Целзий.

„Не е останала трева. Не мога да преброя броя на умрелите или умиращи животни. Те са кожа и кости”, коментира Крейг Читтенден, екскурзовод в парка Мана от 40 години.

I was really surprised at how dry the Victoria falls at the moment, maybe because I have never been here during the dry season. This place is usually full of water but even with this, you can still see how beautiful the place is. #Zambia #VictoriaFalls pic.twitter.com/UZkgZZOLYR