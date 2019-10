Вижте най-щурите снимки на диви животни за 2019 г.

В сяка година чакаме с нетърпение да видим фантастичните снимки, които се борят за почетната титла „Най-добра снимка на дивата природа“. Победител за 2019 г. е снимка на фотограф от Китай, наречена "Моментът". На нея е запечатана уникалната среща между млада лисица и мармот.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ ОСТАНАЛИТЕ ЩУРИ СНИМКИ НА ДИВИ ЖИВОТНИ

Huge congratulations to 2019's Wildlife Photographer of the Year winners! 🏆

Catch up with all the news from the #WPY55 awards ceremony, and see which images won over our judges: https://t.co/xnAgUkA8Cd