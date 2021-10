Хобито, което сближи Ед Шийран и Еминем

Е д Шийран и Еминем са се сближили много благодарение на общата им страст да колекционират редки записи на аудиокасети, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА.

Британският изпълнител Шийран и американският рапър Еминем, които са работили заедно върху три парчета от 2017 г. досега, поддържат редовно контакт във връзка с колекциите си и дори си разменят аудиокасети.

The pair have collaborated on three singles since 2017https://t.co/3UO44vbOPu