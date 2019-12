Влюбени от деца: Ед Шийран и съпругата му в ново видео

Е д Шийран е изцяло отговорен за промяната на музикалното оформление на днешните сватби. Неговите четири албума са изпълнени с романтични балади, които са предпочитан избор за първия танц на младоженците.

Чрез музиката си 28-годишният изпълнител става част от любовните истории на много двойки, но не обича да показва собствените си. Сега той разказва за своята съпруга и връзката, която вероятно е вдъхновила едни от най-добрите му текстове.

Ed Sheeran and Wife Cherry Seaborn Star in Their First Music Video Together https://t.co/jtWKV4WZCZ — People (@people) 22 декември 2019 г.

Във видеоклипа към песента „Put It All On Me“ двамата споделят своята красива приказка – от запознанството им в училище до тайната сватбена церемония.

Вместо да наеме актьори, Шийран решава да улови истинското лице на любовта и във видеото са включени двойки от реалния живот –фермери от Занзибар, танцьори от Кьолн, както и младоженци от Австралия.

Докато Ед пее, в долната част на екрана се появяват подробности от живота на двойките. Изпълнителят и съпругата му Чери Сийборн са последната показана двойка в клипа. В текста под сцените с тях е написано, че те са се харесвали още в училище, а преди няколко години са се събрали отново, за да се оженят в началото на 2019 г.

Ето какво трябва да знаете за двойката, която се е обичала много преди славата:

Любовната история на Ед и Чери започва в гимназията. Както разкрива и видеото – те се харесват много, но пътищата им се разделят. На 16 години Ед решава да напусне училище и да се отдаде на музиката. Докато той гради успешната си кариера, тя завършва университет в Англия, а след това отива в САЩ, за да следва магистратура.

Ед и Чери се свързват отново през 2015 г. по време на парти за 4 юли, организирано от Тейлър Суифт. Това парти е част от историята на двойката и на 4 юли 2018 г. Шийран публикува снимка, за да го отбележи.

Чери е и една от причините Ед да си вземе едногодишна почивка от социалните мрежи. Двамата пътуват и прекарват всеки ден заедно. Също така съпругата му е вдъхновението за песента „Perfect” , излязла през 2017 г.:

„Защото бяхме просто деца, когато се влюбихме

Не знаехме какво е

Този път няма да се откажа от теб“.

През януари 2018 г. Ед обявява, че се е сгодил за Чери. Двамата се женят година по-късно на тайна церемония, потвърждение за която идва чак през юли 2019 г. - когато Шийран посочва Чери за своя съпруга в песен от новия му албум.

На 24 декември тази година Ед съобщи, че отново ще направи пауза в музикалната си кариера. Изпълнителят иска да си почине, тъй като работи непрестанно от 2017 г. Ед желае да пътува, пише и чете, както и да се изключи от социалните мрежи, докато не му дойде времето да се завърне.

Дотогава всички фенове може да се насладят на сегашното му творчество и да очакват нови песни, вдъхновени от Чери.

