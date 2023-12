Хидравличният телеграф на Еней: Телекомуникацията, използвана в Древна Гърция

Т елекомуникациите са се използвали много по-назад в човешката история, отколкото бихте предположили. Докато сега думата се е превърнала в синоним на телевизионно излъчване и телефонна комуникация, тя всъщност описва всяка комуникационна система за предаване на информация от разстояние и може да включва дори димни сигнали. Този вид сигнали били използвани за предаване на съобщения от типа „врагът се приближава“ до, „китът е на брега и може да бъде убит за месо“.

Някои древни култури променяли цветовете на дима, за да предават допълнителна информация, но дори само с голям огън могат да бъдат изключително много неща. Една особено интересна древна версия на телекомуникацията, която имала за цел да предава по-ясни съобщения, била хидравличният телеграф, използван в Древна Гърция около 350 г. пр.н.е.

A relief of the Greek hydraulic telegraph of Aeneas, depicting one half of a telegraph system.



