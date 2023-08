Кой е Асклепий: Богът на медицината

Б иографията на Асклепий, познат в древногръцката митология като бог-лечител, вероятно е измислена. Ние обаче не сме в състояние да знаем къде са границите между мит и реалност.

Затова нека просто прочетем какво казват текстовете за Асклепий:

Асклепий (на латински: Aesculapius) е известен в митовете както като герой, така и като бог на медицината. Той е син на Аполон, но митовете около раждането му се различават значително. Тук ще разгледаме версията на Пиндар, според която Аполон се влюбил в Коронис, дъщерята на тесалийския цар Флегий. Тя забременяла, но докато Коронис очаквала детето се отдала на любовта на един смъртен - Исхис, син на Елатос.

Аполон научил за тази измяна чрез врана (или чрез дарбата си за гадаене) и убил прегрешилите. Тялото на Коронис било поставено на погребална клада и скоро щяло да изгори. Точно тогава Аполон извадил все още живото дете от тялото на майка му. Така се родил Асклепий.

Според друга версия, Флегий - велик разбойник, дошъл заедно с дъщеря си в земите на Епидавър, Пелопонес, за да изследва неговите богатства и да разбере как може да стане негов господар. По време на пътуването тя била прелъстена от Аполон и родила син в земите на Епидавър, в подножието на планината Миртиос.

Тя изоставила сина си. Но дошли една коза, от която детето да суче и куче, което да го пази. Пастирът Арестанас, чиито били козата и кучето, намерил детето и бил заслепен от светлината, появила се около него. Разбрал, че това дете е по-различно и не посмял да го вземе, така че то последвало божествената си съдба.

Броят на хората, които съживил бил значителен

Говори се, че бащата на Асклепий го поверил на кентавъра Хирон, който го научил на медицина. За кратко време Асклепий придобил големи умения в това изкуство. Открил дори начин да върне мъртвите към живот. Това постигнал като взел от Атина кръвта, която течала от вените на Горгоната. Кръвта от вените на лявата ѝ страна разпространявала силна отрова, а тази от дясната страна лекувала и Асклепий научил как да я използва, за да връща мъртвите към живот.

Броят на хората, които той съживил, бил значителен. Сред тях били Капаней, Ликург, Главк, син на Минос, и най-често споменаваният - Хиполит, син на Тезей. Зевс, като видял това, започнал да се страхува, че Асклепий ще наруши реда в света и го ударил с мълния. За да отмъсти на Зевс, Аполон убил циклопа. След смъртта си Асклепий се трансформирал в съзвездието Змиеносец.

Асклепий извън митологичните кръгове

Според някои по-късни сведения Асклепий участвал в калидонския лов на глигани и в експедицията на аргонавтите. Като цяло обаче той стои извън митологичните кръгове.

Приписват му се две деца - лекарите Подалириос и Махаонас, които се споменават в Илиада.

Според по-късните текстове той имал съпруга - Ипион, и пет дъщери - Акесо, Ясо, Панакея, Айгли и Хигиея. Поклонението на Асклепий, засвидетелствано в Трике в Тесалия, откъдето вероятно произхожда, се случвало главно в Епидавър в Пелопонес, където се развила школа по медицина, чиито приложения, макар и базирани главно на магия, все пак подготвили почвата за идването на по-научна медицина. Това изкуство било практикувано от Асклепиадите или потомците на Асклепий. Най-известният от тях е Хипократ, чието семейство е свързано с бога.

Често срещани символи на Асклепий са змии, увити около тояга, както и борови шишарки, лаврови венци, а понякога и коза или куче!