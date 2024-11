Различни животи: Харис и Тръмп, каквито не сте ги виждали досега (СНИМКИ)

М ного преди да разберат какво е Белият дом Камала Харис и Доналд Тръмп водят много различни животи.

С разлика от десетилетия кандидатът за президент на Демократическата партия Харис прекарва ранните си години в Оукланд, Калифорния, а кандидатът на Републиканската партия Тръмп е израснал в нюйоркския квартал Куинс.

Харис и сестра ѝ Мая са отгледани предимно от майка си индийка, Шиамала Гопалан Харис, изследовател на рака и социален активист.

Kamala Harris (left) and her sister were raised by a divorced mother who worked full-time as a scientist. Here they are in Berkeley, circa 1970, doing what future Vice-Presidents do. pic.twitter.com/VIIooEBKSx — Deborah Solomon (@deborahsolo) August 12, 2020

Бащата на Тръмп - Фред Тръмп, е син на германски имигранти, а майка му Мери Ан МакЛеод Тръмп е родена в Шотландия. На 13-годишна възраст те го записват във Военната академия в Ню Йорк.

Харис прекарва пет години в гимназия в Монреал, Канада, където майка ѝ започва работа като преподавател в университета „Макгил“. По-късно тя се записва в историческия чернокож колеж Хауърд във Вашингтон.

Тръмп е казвал, че петте години в академията, която започва през 1959 г., са му дали военно обучение и са помогнали да оформи лидерските си умения. По-късно той отсъства от войната във Виетнам поради отсрочки - четири по академични причини и една поради костни шипове.

От ранна възраст майка ѝ учи Харис за значението на движението за граждански права и през 2004 г. тя присъства на ежегодния Марш на свободата на Мартин Лутър Кинг младши във Вашингтон.

След като получава диплома от училището „Уортън“ към Пенсилванския университет, Тръмп става фаворит да наследи баща си начело на семейния бизнес.

Харис се завръща в Калифорния, където бързо се издига на върха на щатската система за наказателно правосъдие - заема поста главен прокурор - и използва този импулс, за да се кандидатира успешно за Сената на САЩ през 2016 г.

По същото време, когато тя влезе в Конгреса, Тръмп влезе за първи път в Белия дом, след като зашемети света, побеждавайки Хилъри Клинтън.

Три години по-късно Харис води неубедителна президентска кампания, но е избрана от победителя в надпреварата на демократите Джо Байдън за негова партньорка. Двамата се оказаха печелившият билет, побеждавайки Тръмп и Майк Пенс.

Краят на президентството на Тръмп и началото на мандата на Байдън-Харис бяха белязани от запори по времето на COVID-19, маски и социални вълнения след убийството на Джордж Флойд от полицията в Минеаполис.

Харис се бори да се наложи като заместник-председател, но намира своя глас през 2022 г., когато Върховният съд на САЩ прекратява конституционното право на аборт.

Президентът Байдън беше щастлив, че тя стана шампион на Белия дом за движението за избор.

Именно Тръмп беше направил Върховния съд по-консервативен, проправяйки пътя за решението за абортите.

По време на престоя си в Овалния кабинет той също така извади САЩ от Парижкото споразумение за климата и предприе стъпки за намаляване на имиграцията.

Дебютното международно посещение на Харис в качеството ѝ на вицепрезидент беше в Гватемала през 2021 г., като част от отговорността, която ѝ беше възложена за намаляване на броя на латиноамериканските мигранти, достигащи южната граница на Америка с Мексико.

Външнополитическите въпроси, които доминираха по време на нейното управление, включват войните в Украйна и Газа, както и хаотичното изтегляне на американските войски от Афганистан.

Първото посещение на Тръмп в чужбина като президент беше в Саудитска Арабия през 2017 г. Тръмп се застъпва за политиката на изолация, която включва откъсване на страната му от чуждестранни конфликти и насърчаване на американската индустрия.

Харис е омъжена за Дъг Емхоф, който редовно води кампании в нейна полза. Тя е мащеха - или „Момала“, както казва тя - на децата на Емхоф от първия му брак, Коул и Ела.

Различни членове на семейството на Доналд Тръмп са играли роли в политическата му кариера, макар че изявите в кампанията за 2024 г. на съпругата му, бившата първа дама Мелания Тръмп, са ограничени.

С първата си съпруга, Ивана, Тръмп има три деца: Доналд-младши (вторият вляво на долната снимка), Иванка (втората вдясно) и Ерик (вдясно). От втората си съпруга Марла Мейпълс той има дъщеря Тифани (вляво). През 2005 г. се жени за третата си съпруга Мелания (третата вляво), от която има един син - Барън.

Харис се включи в президентската надпревара през 2024 г. сравнително късно на мястото на Джо Байдън, който се оттегли.

Тя влезе в историята като първата чернокожа и азиатско-американска жена, оглавила президентския билет на голяма партия, и продължи с реч на Националния конгрес на Демократическата партия в Чикаго, Илинойс.

На същите избори Доналд Тръмп спечели рядкото отличие да получи трета президентска номинация от своята партия. Той говори на Националната конвенция на Републиканската партия в Милуоки, Уисконсин - с превързано ухо, след като по време на кампанията оцеля при опит за убийство.

