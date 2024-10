Тръмп се появи на боклукчийски камион "в чест на Камала и Байдън"

К андидатът на Републиканската партия на САЩ за президент Доналд Тръмп се опита да се възползва от думи на президента Джо Байдън, разтълкувани като обиден коментар по адрес на неговите избиратели, предаде Франс прес.

Според американски медии, по време на проява за мобилизиране на избиратели, Байдън е нарекъл гласоподавателите на Тръмп "боклуци", преди да вземе думите си обратно. Това усложнява задачата на кандидатката на демократите за президент Камала Харис. От администрацията на Байдън внесоха уточнения относно изказването му.

Тръмп обаче разкритикува думите, приписвани на президента и каза, че "демократът най-после е казал какво мисли за тръмпистите". После Тръмп извика представители на медиите на предизборна проява в щата Уинсконсин и се появи пред тях на боклукчийски камион и с ярко оранжев светлоотражател жакет, носен от служителите от сектора по чистотата.

"Какво мислите за моя боклукчийски камион? Той е в чест на Камала и на Джо Байдън", каза Тръмп.

BREAKING: Donald Trump is riding in a garbage truck less than 24 hours after Joe Biden called his supporters “garbage” pic.twitter.com/KCfW2WsIe0