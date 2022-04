Вокалистът на Oasis нарече Хари Стайлс некадърен

Ед Шийран спечели делото за авторските права над "Shape of You"

М иналата седмица Хари Стайлс издаде новия си сингъл "As It Was", който ще е част от третия му студиен албум - "Harry's House".

В интервю за Daily Star вокалистът на английската рок банда Oasis Ноуъл Галахър нарече Стайлс некадърен и каза, че не го намира за истински музикант.

Той добави: „Не ми казвайте, че Хари Стайлс в момента е в някоя стая някъде и пише песен. Той сигурно е заобиколен от много момичета и мога да ви уверя, че няма акустична китара".

„X Factor е телевизионно шоу, което няма нищо общо с музиката, и всичко, което произлиза от него, няма нищо общо с музиката", каза още Галахър.

Много хора в Twitter бяха възмутени от коментарите на вокалита на Oasis.

noel gallagher king of being loud and wrong completely unprovoked https://t.co/WR8ebKvC3O — 𝐋𝐚𝐫𝐢𝐬𝐡𝐚 (@sincesuburbia) April 5, 2022

"Ноуъл Галахър - кралят на това да говориш грешни неща, напълно непровокиран", написа журналистка в своя Twitter акаунт.