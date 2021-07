Хари Стайлс: От One Direction до историческа корица на Vogue

Х ари Едуард Стайлс е роден на 1 февруари 1994 г. в Холмс Чапъл, Англия. Той е син на Ан Туист и Дезмънд Стайлс, като има по-голяма сестра – Джема. Когато е на 7 години, родителите на Хари се развеждат. Изпълнителят признава, че е имал чудесно детство и винаги е бил подкрепян от родителите си, разказват от канала Celebrity Box във Vbox.

С музика започва да се занимава още като дете.

Хари получава от дядо си караоке машина, на която записва кавъри на песни, като първата е „The Girl of My Best Friend“ на Елвис Пресли. В училище Стайлс е част от групата White Eskimo.

През 2010 г. участва в британското музикално предаване The X Factor.

Отпада в началния етап на състезанието, но му предлагат да се завърне като част от група заедно със Зейн Малик, Лиъм Пейн, Луи Томлинсън и Найл Хоран. Хари предлага да се кръстят One Direction. Групата стига до финала, но завършват на трето място.

През януари 2011 г. излиза дебютният им сингъл „What Makes You Beautiful“,

който става номер едно в Обединеното кралство. Година по-късно излиза първият им албум „Up All Night“, като с него стават първата британска група, чийто дебютен албум достига номер едно в САЩ. Стайл пише текстовете на три от песните в него.

Следват още четири студийни албума,

като всички дебютират под номер едно във Великобритания. През 2014 г. организират турнето „Where We Are Tour“, което се превръща в най-успешното турне за годината, както и най-успешното за групата. One Direction стават единствената група в 58-годишната история на класацията за албуми на Billboard 200, която дебютира с първите си четири албума под номер едно.

През 2016 г. групата се разделя.

One Direction остават една от най-продаваните момчешки групи за всички времена с множество отличия включващи 7 награди Brit, 7 American Music Awards, 6 музикални награди Billboard и 4 музикални награди на MTV.

През март 2017 г. излиза първата му самостоятелна песен „Sign of the Times“,

която достига до първо място в Обединеното кралство и четвърто място в Billboard Hot 100. Rolling Stone я класират като най-добрата песен за 2017 г. За видеоклипа Стайлс печели награда Brit за видео на годината.

Дебютният му албум излиза през май 2017 г.

и достига до първо място в класациите на няколко страни, включително Австралия, Великобритания и САЩ. Следва световното турне „Harry Styles: Live on Tour“, което продължава от септември 2017 г. до юли 2018 г. През октомври 2019 г. излиза вторият албум на Стайлс озаглавен „Fine Line“. Албумът му носи много номинации и музикални награди, включително Грами за най-добра поп песен.

Освен като изпълнител и текстописец, Стайл се развива и като актьор.

През 2017 г. изиграва британски войник във филма на Кристофър Нолан „Дюнкерк“. През 2022 г. ще се включи във филма на Оливия Уайлд „Don't Worry Darling“, където играе главна роля. На снимачната площадка се развиват и отношенията между Стайлс и Уайлд, като в момента са една от най-обсъжданите двойки в Холивуд.

През 2020 г. Хари Стайл стана първият мъж,

който самостоятелно се появява на корица на списание Vogue. Фотосесията с пищни рокли и поли стана повод за обсъждането на изпълнителя.

Хари Стайлс има връзка с манекенка