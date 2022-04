Хари Стайлс постави нов световен рекорд на Гинес с "As It Was"

П евецът Хари Стайлс постави нов рекорд на Гинес за най-слушана песен в музикалната платформа Spotify за последните 24 часа в категория мъже с хитовия си сингъл „As It Was“.

За това съобщават от Гинес. Песента натрупа над 16 милиона слушания през първите 24 часа от качването си в платформата Spotify.

Издадена на 1 април, "As It Was" се класира на първо място по слушния в Spotify в 34 страни, включително САЩ.

Harry Styles has broken a Guinness World Record with his hit single "As It Was." https://t.co/969nEsM8fX — CNN International (@cnni) April 16, 2022

Друга британска певица и автор на песни държи същия рекорд за изпълнители в категория жени. Това е певицата Адел, чиято песен „Easy on Me“ събра повече от 19 милиона слушания в Spotify за един ден, според Гинес.

Последният хит на Хари Стайлс постави два рекорда в Spotify, според платформата. „As It Was“ стана най-стриймваната песен на Spotify за един ден за 2022 г. досега и най-стриймваната песен в САЩ за един ден в историята на Spotify“, съобщи компанията в Twitter.

„As It Was“ е водещият сингъл от предстоящия албум на Стайлс - „Harry's House“, който ще излезе на 20 май. Това е третият самостоятелен албум на поп звездата, откакто се раздели с групата One Direction.

От петък очарователното, вдъхновено от 70-те години музикално видео към песента събра над 62 милиона гледания. Видеото, режисирано от Тану Муино, включва Стайлс, облечен в ослепително червено облекло, танцуващ до жена, облечена в синьо. Блестящите дрехи са проектирани от испанския моден дизайнер Артуро Обегеро. Видеото е „направено с любов от творчески екип от Украйна“, според акаунта на Стайлс в YouTube.