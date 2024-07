Меган Маркъл и принц Хари с появиха на наградите ESPY 2024

М еган Маркъл и принц Хари се появиха на наградите ESPY 2024.

Херцогът и херцогинята на Съсекс излязоха на 32-рата годишна церемония на ESPN за почитане на спортните постижения в Dolby Theatre в Лос Анджелис на 11 юли.

Водеща на ESPY беше Серена Уилямс, която е приятелка на Меган и Хари, и поздрави двойката в монолога си при откриването.

"Добре, всъщност само доста често ми се случва да бъда в стая с истински кралски особи и тази вечер не е изключение", каза Уилямс. "Принц Хари и Меган са тук."

"Но моля ви, Хари и Меган, опитайте се да не дишате прекалено много тази вечер", продължи тя. "Защото това е моята вечер и не искам да бъда засенчена от обвиненията, че вие отнемате твърде много кислород."

Кадрите прекъснаха и показаха херцога и херцогинята на Съсекс, които се смееха на шегата от първия ред.

Херцогинята на Съсекс и Уилямс се познават от 2010 г., когато се срещнаха на събитието Super Bowl XLIV. Оттогава те се подкрепят взаимно по време на представяния на линии за дрехи, тенис турнири, подкасти и дори сватби, тъй като Уилямс и съпругът ѝ Алексис Оханян присъстваха на сватбата на Меган и принц Хари през 2018 г. в замъка Уиндзор.

Prince Harry and Meghan Markle linked up with her pal Serena Williams backstage at the 2024 ESPY Awards! ❤️ Serena was hosting the evening, while Harry was honored with the Pat Tillman Award for Service for his Invictus Games work.#ESPYS #ESPYS24 #ESPYAwards pic.twitter.com/FklmczTj7a