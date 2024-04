Принц Хари и Меган ще посетят Нигерия за игрите "Инвиктус"

П ринц Хари и съпругата му Меган ще посетят Нигерия през май за игрите "Инвиктус", които принц Хари основа, за да подпомогне рехабилитацията на ранени и болни военнослужещи и ветерани, съобщи нигерийски служител за "Уошингтън пост".

В изявлението на говорителя на нигерийската отбрана бригаден генерал Тукур Гусау не се казва кога точно херцогът на Съсекс ще пристигне в Африка - място, което той отдавна е обявил за близко до сърцето си. Очаква се Хари да предприеме пътуването след службата в лондонската катедрала "Сейнт Пол" по случай 10-годишнината от игрите.

Сред държавите, които участваха в миналогодишните игри, беше Нигерия, чиято армия води война срещу ислямски екстремисти в североизточната част на страната от 2009 г. насам.

Игрите "Инвиктус", създадени от Хари през 2014 г. по модела на игрите "Уориърс" в САЩ, предлагат на ранените ветерани предизвикателството да се състезават в спортни състезания, подобни на параолимпийските игри.

