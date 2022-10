Хари и Меган отказват кралската покана за Коледа, отношенията им са "на дъното"

П ринц Хари и съпругата му Меган Маркъл няма да посетят кралското семейство за Коледа. Причината за това са "влошени отношения", съобщава Mirror, позовавайки се на свои източници.

