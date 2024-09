Хаос и канибализъм: Истината за изчезването на жителите на Великденския остров

„Само за няколко века жителите на Великденския остров унищожили горите си, довели до изчезване растенията и животните, а сложното им общество изпаднало в хаос и канибализъм.“

Това пише Джаред Даймънд в своя бестселър „Колапс“, публикуван през 2005 г.

(Във видеото може да научите повече за: Пожари на Великденския остров увреждат свещените статуи на Моаи)

Близо две десетилетия по-късно международен екип от генетици открива доказателства, че тази известна история всъщност не се е случила.

Новите открития сочат, че истинската история на Рапа Нуи (наречен от колониалните европейци Великденски остров) не е история на самопричинен срив на населението, а на културна устойчивост.

Two recent studies have cast doubt on a popular theory that the ancient residents of Easter Island suffered a societal collapse because they overexploited their natural resources, an event often labelled one of history's first "ecocides" https://t.co/gcpFliNIF9 pic.twitter.com/KPvxSSC0Bs