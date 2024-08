Ронгоронго: Мистериозната писменост на Великденския остров все още не е разгадана

Д алечният вулканичен остров Рапа Нуи, известен още като Великденския остров, е пълен с въпроси без отговор, но малко от тях са по-загадъчни от уникалната му писмена система, която никога не е била разшифрована.

Рапа Нуи е един от най-отдалечените обитаеми острови в света, разположен на около 3600 км от бреговете на Чили в Източна Полинезия. Той е най-известен със стотиците си гигантски паметници с форма на глава, наречени моаи, издълбани от народа на Рапа Нуи приблизително през 1100 и 1650 г. от н.е.

Европейците пристигат на острова през XVIII в., като донасят множество проблеми, включително болести, убийства и търговци на роби. Положението се влошава през XIX в., а фаталният удар е нанесен през 60-те години на XIX в., когато около 1500 островитяни са отвлечени, за да работят като роби в Перу, което унищожава населението.

...has dated the wood of the Rongorongo tablets of Rapa Nui (Easter Island), currently stored at a church in #Rome, to the 15th century.



The writing is still undeciphered. The early date suggests there was no contact with literate cultures (eg Europeans)