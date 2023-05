Хали Бейли приела с чест ролята на Ариел в „Малката русалка“

Ч ернокожата американската актриса и певица Хали Бейли заяви, че за нея е чест да играе главната роля на Ариел в игралния римейк на анимацията „Малката русалка“ на „Дисни“, съобщи Ройтерс.

Бейли, която е на 23 г., се въплъщава в образа на принцесата русалка Ариел, която мечтае да се превърне в човек. Световната премиера на филма се състоя в Лос Анджелис в понеделник, повече от 30 години след излизането на оригинала.

„Надеждите ми за този филм са просто хората да останат с любов, радост и щастие, след като го видят, и най-вече всички чернокожи малки момчета и момичета да могат да видят себе си в един такъв толкова мащабен проект“, каза Бейли за Ройтерс.

След излизането на трейлъра на филма миналата година множество потребители споделиха расистки мнения онлайн. Появиха се обаче и видеоклипове, които показаха възхитата на много чернокожи деца от новата принцеса на „Дисни“.

Актрисата Мелиса Маккарти влиза в ролята на злата морска вещица Урсула, Хавиер Бардем играе цар Тритон, а Джона Хауер-Кинг e принц Ерик, в когото е влюбена русалката Ариел.

„Всички обичаме тази спонтанна любов, която се ражда между героите на „Дисни“, но в игралната версия искахме нещо още по-дълбоко“, разказа Хауер-Кинг за подхода към любовната история в новия филм.

the little mermaid LA premiere.. we made it 🥹🫧you guys, i’m so overwhelmed and overjoyed that this movie is almost here for you all to see. this was the first premiere of the press run and i have been in tears and feeling oh so grateful.. this is just a little peak of some… pic.twitter.com/QccFrJ9TyB